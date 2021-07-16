В Ростовской области судно из Турции село на мель

Моряки ждут буксир, который снимет сухогруз с мели Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области, в Азовском районе, утром в пятницу, 16 июля, на реке Дон произошло ЧП. Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, судно «Александр» шло из Турции в порт «Азов». Однако в акватории Дона пароход сел на мель.

Как пояснили в ведомстве, никто не погиб и не пострадал. Известно, что на борту сейчас находятся 12 членов экипажа. Моряки обеспечены всем необходимым. На пароходе есть вода и продукты.

Известно, что у сухогруза порт прописки Новороссийск, а в грузовых трюмах - упаковочная тара.

В региональном МЧС пояснили, что топливо не разлито и судовой ход не перекрыт. На данный момент члены экипажа ждут буксир, который снимет их с мели.

Предполагаемая причина происшествия – обмеление Дона. Этот процесс происходит уже давно и связан он как с климатическими условиями, так и с человеческим фактором.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в конце декабря прошлого года моряк из Ростовской области едва не погиб в Баренцевом море. Рыболовецкий трейлер «Онега» потерпел крушение у берегов Муромской области после того, как обледеневшее судно попало в шторм. Его сила была такова, что борт просто накрыло волной, смыв рыбаков. На борту находились 19 членов экипажа. Спасены были только двое мужчин.

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