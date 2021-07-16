«Теперь можем даже гулять!»: на Дону мать ребенка-инвалида не смогла получить пандус от сельских властей, но нашла поддержку на уровне области

Елена Бондаренко ухаживает теперь не только за сыном, но и за бабулей. Фото: Анатолий Карбинов
Историю Елены Бондаренко, молодой женщины из донского села Покровское Ростовской области, нельзя назвать простой. Жизнь послала ей немало испытаний. В 2009 году она потеряла мужа. А вскоре свекры выгнали вдову, на руках у которой остался тяжелобольной сын, на улицу.
- Нас тогда приютила моя бабушка. Среди всех внуков я всегда была у нее любимицей, - рассказала Елена корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».
Потихоньку боль от потери любимого супруга притупилась, а жизнь наладилась.
Бабушка и правнук много времени проводят вместе. Фото: Анатолий Карбинов
ЕЩЕ ОДИН УДАР
Женщина целиком посвятила себя сыну: занималась его образованием, здоровьем, возила на реабилитации. Ну а пожилая бабушка была ее неизменным помощником. Но в мае судьба нанесла очередной удар. 85-летнюю бабулю сразил инсульт. Третий по счету. Пенсионерка выжила, но ее состояние было очень тяжелым.
- У бабушки частично пропала память. Вот только про Вову (сына Елены, – прим. ред.) помнила все и очень переживала за правнука, пока находилась в больнице, - продолжает Елена.
К счастью, врачи спасли жизнь пожилой пациентке. Но домой она вернулась не на своих ногах, а в инвалидном кресле. После инсульта женщину частично парализовало. Так, на руках у Елены оказались сразу два инвалида. Но женщина не сломалась. С любовью и терпением она стала ухаживать и за бабулей. Быстро научилась пересаживать ее из инвалидного кресла на кровать, купать, усаживать на диван перед телевизором. Вот только одно не удавалось слабой с виду, но стальной внутри женщине.
- Из дома во двор ведет крутая ступенька, поэтому у меня не получалось выкатить бабушку во двор. Представляете, она все время сидела в доме взаперти! – рассказывает Елена.
Но женщине не привыкать справляться с трудностями!
- Если мне, вернее, моем сыну в рамках закона что-то положено, я этого обязательно добьюсь. Я не всегда могу найти поддержку на уровне муниципалитета. Поэтому, если возникают проблемы, обращаюсь к председателю Законодательного собрания Ростовской области Александру Валентиновичу Ищенко. И он всегда помогает, - продолжает женщина.
Елена не только прекрасная внучка и мать, но и великолепная хозяйка. Фото: Анатолий Карбинов
«ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕЛЬЗЯ НЕ ВЕРИТЬ»
Елена Бондаренко состоит в ассоциации родителей детей-инвалидов. Как-то на одном из закрытых собраний она увидела выступление Александра Ищенко. (Парламентарий и его коллеги в своей работе уделяют большое внимание проблемам семей с детьми с ОВЗ, – прим. ред.)
- Не поверить этому человеку было невозможно. Поэтому, когда я впервые обращалась к нему за поддержкой, у меня не было сомнений, что помощь будет. Так оно и вышло, - говорит Елена Бондаренко.
Поэтому и с проблемой отсутствия пандуса женщина обратилась к спикеру Заксобрания.
- Александр Валентинович и в этот раз не отказал! Я написала соответствующее заявление, и вскоре у нас уже был телескопический пандус. Он очень удобен в использовании. Устройство переносное, легкое, но в то же время надежное. Этот пандус можно даже брать с собой в поездки. А бабушка перестала быть затворницей. Теперь мы можем даже гулять! Это такое счастье, - делится дончанка.
С пандусом семье помог Председатель Заксобрания Александр Ищенко. Фото: Анатолий Карбинов
«СИСТЕМНАЯ ПРОБЛЕМА»
В своем официальном аккаунте в «Фейсбуке» депутат Александр Ищенко прокомментировал сложившуюся с ситуацию, отметив, что история Елены вскрыла системную проблему. Так, пандусы в жилых многоквартирных домах устанавливает застройщик. А вот в частном доме эта задача ложится исключительно на собственника. Но, к сожалению, не все люди с ограниченными возможностями здоровья могут «потянуть» финансово установку пандуса.
- В перечень технических средств реабилитации, предоставляемых по инвалидности, не включены складные индивидуальные пандусы. Для многих инвалидов, проживающих в частных домах, приобретение пандуса становится финансовой проблемой, о чем и рассказала Елена в своем обращении на депутатском приеме граждан, - прокомментировал Александр Ищенко.
В итоге благодаря в том числе и депутату областного ЗС Асланбеку Джиоеву, который за вой счет купил телескопический пандус, удалось решить проблему семьи из Покровского.
- Но эта история выявила системную проблему. Инвалиды, проживающие в многоквартирных домах, не несут своих личных финансовых затрат на установку пандусов в подъездах. А инвалиды в частных домах или их семьи должны приобретать или устанавливать пандусы пока за свой счёт. Здесь стоит задуматься над корректировкой существующих норм в части включения индивидуальных складных пандусов в перечень технических средств реабилитации, чтобы в полной мере реализовать права инвалидов на доступную среду. Профильный комитет Законодательного собрания Ростовской области проработает вопрос внесения изменений в действующее законодательство, - подчеркнул Александр Ищенко.
Даже в летние каникулы Вова не забывает заниматься дополнительно. Фото: Анатолий Карбинов
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