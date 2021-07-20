Новости в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021: претензии к Центральному рынку назвали травлей

Собрали главные новости Ростова и области. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новости в Ростове-на-Дону на 20 июля 2021: что случилось за сутки. «КП» собрала информацию о главных событиях города и области.

Бизнес-омбудсмен Олег Дереза назвал «планомерной травлей» претензии к Центральному рынку. По его мнению, «чиновники решили поставить одну из достопримечательностей южной столицы на колени». Он заявил, что в городе есть и другие проблемы, которые требуют внимания властей. Напомним, торговую площадку оштрафовали за нелегальную ярмарку на Станиславского, а позже на рынке нашли нарушения санитарных правил.

Ростовчанка пожаловалась, что ее не пустили с коляской в храм Сергия Радонежского. Сотрудница храма отказала прихожанке, поскольку у коляски были грязные колеса. Кроме того, женщина утверждает, что служительница облила ее и ребенка грязной водой. В Донской митрополии уже высказались об инциденте.

Температурный рекорд был побит в Ростове-на-Дону. Ранее самая жаркая погода 19 июля наблюдалась в 1962 году. Тогда температура составила плюс 38,4 градуса. В минувший понедельник столбик термометра достиг плюс 39 градусов.

Ростовчане проголосовали против продления набережной. Напомним, департамент архитектуры и градостроительства предлагал проект строительства дороги на улице Береговой от Богатяновского спуска до 13-й линии. Всего свое мнение выразили 500 жителей: 158 из них проголосовали за и 343 — против проекта.

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