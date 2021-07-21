Новости Ростова-на-Дону на 21 июля 2021: побит температурный рекорд 50-летней давности

В Ростове сохраняется аномальная жара. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 21 июля 2021 - подборка "КП". Рассказываем, что случилось в городе и области за сутки.

В Ростове планируют модернизировать трамвайную систему по сценарию Таганрога. Проект пока только обсуждается. Однако, по словам гендиректора компании "Синара- ГТР" Евгения Васильева, уже понятно, что он потребует больших вложений.

Ковидный госпиталь Областной больницы расширили до 450 коек, 40 из которых - реанимационные. По словам главного врача Вячеслава Коробки, в настоящее в медучреждения проходят лечение 390 пациентов, многие из них находятся в тяжёлом состоянии.

В Ростове-на-Дону сохраняется аномальная жара. В донской столице снова побит температурный рекорд. Жарче в этот день было только полвека назад, в 1971 году, — тогда температура достигла +37,71 градуса. Сегодня же на термометре было +38.

В Азовском море и Таганроге объявлен заморный период. Рыбакам временно разрешили ловить бычков механизированными драгами.

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