Новости Ростова-на-Дону на 24 июля 2021: в Минздраве рассказали, когда ждать спад заболеваемости ковидом

По словам Юрия Кобзева, ситуация с коронавирусом зависит от самих жителей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 24 июля 2021 — подборка «КП». Рассказываем, что случилось за сутки в городе и области.

Министр здравоохранения области Юрий Кобзев рассказал, когда ожидается спад заболеваемости коронавирусом. При этом он напомнил, что ситуация зависит и от самих жителей — как они будут соблюдать санитарные правила и вакцинироваться. По предварительным прогнозам, заболевших станет меньше через две недели — в августе.

На Социалистической обрушилась стена аварийного дома № 130. По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, из-за ливня конструкции намокли и стали тяжелее. В итоге кирпичная кладка не выдержала. Напомним, здание собираются снести. В июне были выделены средства на проектно-сметную документацию по сносу.

В реке Дон утонула 14-летняя девочка. Вместе с младшей сестрой школьница пошла купаться на речку. В результате детей подхватило течение. Младшую девочку удалось спасти проплывающим в лодке людям. Тело старшей нашли только спустя несколько часов.

На трассе Егорлыкская — Сальск 16-летний водитель «Шкоды» устроил смертельное ДТП. Юноша не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу». В итоге водитель отечественного авто скончался на месте. Сам подросток получил травмы.

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