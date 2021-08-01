Новости Ростова-на-Дону на 1 августа 2021: изменились маршруты общественного транспорта

Изменились схемы движения трамваев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новости Ростова-на-Дону на 1 августа 2021 — подборка от «КП». Рассказываем, что случилось в городе и области.

Изменились маршруты трамваев № 1 и 4. Другая схема движения начала действовать из-за аварийных работ на линии тяговой подстанции. Ранее «КП» подробно писала, как теперь будут ходить трамваи.

Доходный дом Сариевых снова выставили на торги. Начальная стоимость лота — 1 рубль. Будущего покупателя обяжут провести обследование исторического здания и его реконструкцию.

На Северном кладбище планируют вырубить 1 392 дерева. Сейчас «Служба городских кладбищ» ищет подрядчика на выполнение работ. Исполнитель должен также вывезти и утилизировать древесину.

На мосту Малиновского образовались пробки после того, как его отрыли для движения автомобилей. Люди пожаловались, что проехать трудно не только по мосту, но и близлежащим улицам.

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