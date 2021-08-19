Новости Ростова-на-Дону на 19 августа 2021: ограничения по коронавирусу могут смягчить в городе

Власти рассматривают возможность скорректировать правила в работе фитнес-залов и общепита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 19 августа 2021: что произошло за сутки. Собрали главные события города и области.

Южный окружной военный суд отправил на принудительное лечение ростовчанку. В ведомстве сообщили, что в мае прошлого года женщина оставила комментарий под постом о взрыве в здании архангельского ФСБ. Ее признали виновной в оправдании терроризма.

Музыкант Юрий Лоза раскритиковал трассу М-4 «Дон». В своих соцсетях он написал, что ему было тяжело добираться по автодороге из Керчи до Москвы. Лоза остался недоволен «сумасшедшим потоком» и «узенькими дорожками», а участок трассы в Ростовской области он назвал «черной дырой».

В Ростовской области могут ослабить ковидные ограничения. По словам губернатора Василия Голубева, будет рассмотрен вопрос об ослаблении правил в работе аттракционов, фитнес-центров, спортзалов, театров, общепита. Это возможно только при улучшении ситуации с коронавирусом.

В Ростове планируют открыть центр медицинского образования детей. Как рассказала начальник управления образования Виктория Чернышова, центр будет оснащен современным лабораторным оборудованием, а партнером выступит ростовский медуниверситет. Учреждение дополнительного образования будет работать на базе Дворца творчества на улице Большой Садовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области могут снять часть ковидных ограничений с общепита и спортзалов

Об этом заявил губернатор. (Подробности)

Ростовчанку отправили на принудительное лечение после оставленного комментария к взрыву

Женщину признали виновной в оправдании теракта. (Подробности)