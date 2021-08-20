Новости Ростова-на-Дону на 20 августа 2021: сроки сдачи инфекционной больницы перенесли до конца года

Больницу планируют сдать до 30 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новости Ростова-на-Дону на 20 августа 2021 - подборка "КП". Собрали главные события города и области.

В центре Ростова появятся два 16-этажных дома. Жилой комплекс построят на территории радиаторного завода, недалеко от парка Революции. Площадь застройки составит четыре гектара.

В администрации Октябрьского района города назначили нового исполняющего обязанности главы. Должность занял Бебури Месхи. Ранее он работал заместителем главы местной администрации по социальным вопросам.

В Ростове обесточивают бары и клубы, которые работают после полуночи. По словам руководителя управления торговли и бытового обслуживания Константина Тихонова, сейчас нарушителей санитарных правил стало меньше.

Перенесены сроки сдачи областной инфекционной больницы. В отчете о реализации программы развития здравоохранения говорится, что завершить строительство планируется за шесть месяцев. В настоящее время готовность объекта составляет 58,7%.

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