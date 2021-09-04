Новости Ростова-на-Дону на 4 сентября 2021: незаконную свалку обнаружили в пригороде

Площадь свалки достигает гектара. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новости Ростова-на-Дону на 4 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

На окраине села Большие Салы под Ростовом обнаружили незаконную свалку площадью более гектара. По данным ГК «Чистый город», туда уже свезли 200 тысяч тонн строительных отходов. Виновных пока не нашли — им придется компенсировать экологический ущерб и ликвидировать нелегальный мусорный полигон.

Митрополит Меркурий сообщил, что в ближайшее время в Ростове появится около десяти новых храмов. Один из планов — строительство копии Троицкого собора в микрорайоне Левенцовском. Кроме того, несколько церквей появятся в ЖК «Красный Аксай».

В Ростовской области учителя будут судить за гибель 12-летнего мальчика. По версии следствия, преподаватель физкультуры попросил мальчика перетащить гимнастический мат. В этот момент школьник зацепился за шнур волейбольной сетки, упал и ударился головой. В результате полученной травмы ребенок скончался. В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

С 6 сентября в Ростовской области ослабят ковидные ограничения. Власти разрешили работу общепита и развлекательных заведений в торговых центрах. Возобновят оказание плановой медпомощи, разрешили госпитализацию. До 50% увеличат допустимую заполняемость залов в театрах и кинотеатрах. Ранее «КП» подробнее писала о смягчении ограничений.

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