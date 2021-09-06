Новости Ростова-на-Дону на 6 сентября 2021: что случилось за выходные

Собрали главные события города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 6 сентября 2021: рассказываем, что случилось за выходные. Собрали главные события города за субботу и воскресенье.

В Гидрометцентре России назвали причину резкого похолодания в Ростове-на-Дону. По словам руководителя Романа Вильфанда, такая погода больше соответствует октябрю. Он объяснил, что связано это с заходом холодных воздушных масс с севера.

Медик рассказал, когда можно сделать прививку от гриппа вакцинированным от коронавируса. Заместитель главрача МЦ «Семья» Николай Воликов пояснил, что между второй дозой препарата и прививкой от гриппа должно пройти не менее двух — трех недель.

В середине недели дома на нескольких улицах останутся без воды. Отключения пройдут в границах от улицы Орбитальной до улицы Обсерваторной и от Астрономического переулка до Космического. Воды не будет 7 сентября с 8.00 до 17.00.

На проспекте Нагибина пенсионерка пострадала в ДТП с участием общественного транспорта. Водитель Datsun двигался в сторону Нариманова и столкнулся с автобусов «КАВЗ». В автобусе в этот момент ехали семь пассажиров, среди которых — пожилая женщина. Пассажирку госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.

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