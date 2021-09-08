Новости Ростова-на-Дону на 8 сентября 2021: жаркую осень прогнозируют синоптики

Из-за погоды в области сохранится высокая пожароопасность. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новости Ростова-на-Дону на 8 сентября 2021: что случилось за сутки. Собрали информацию о главных событиях города и области.

За полгода в городе демонтировали 784 рекламные конструкции. Как сообщил начальник управления наружной рекламой Артем Гусельников, власти собираются снять еще 450. Управление уже заключило контракт с подрядчиком. Кроме того, в планах администрации — усилить работу по монтажу растяжек и штендеров в публичных местах.

В Ростовской области прогнозируют пожароопасную осень. По данным синоптиков, риск возгораний сохранится из-за жаркой погоды в сентябре и октябре. По словам начальника донского управления МЧС, чтобы не допустить масштабных возгораний, в области отремонтировали источники водоснабжения. Проводится профилактика пожаров.

Доходы жителей Ростовской области выросли за полгода — с января по июнь. По сравнению с тем же периодом прошлого года прирост составил 10,9%. Всего за это время ростовчане заработали 757,6 миллиарда рублей.

В Ростове высадят более двух тысяч елей. Как сообщил замглавы администрации Алексей Пикалов, саженцы высотой около трех метров посадят, чтобы обеспечить «биоразнообразие и формирование ландшафтных групп». Сейчас власти проводят подготовительные работы для заключения контрактов.

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