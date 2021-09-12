Новости Ростова-на-Дону на 12 сентября 2021: что случилось за сутки

Публикуем главные события города. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 12 сентября 2021 — подборка главных событий от «КП». Рассказываем, что произошло за сутки в донской столице.

Ростовчане отметили День города. Мероприятия проходили на разных площадках. Например, в районе парка Горького прошел фестиваль купечества, а парке Левобережном — праздничный концерт. А вечером на Левом берегу запустили фейерверк.

У 136 семей выкупят участки из-за строительства дороги на улице Вавилова. Часть собственников была против, но власти не собираются менять планы. Как сообщили в администрации, проект четырехполосной дороги уже прошел государственную экспертизу.

Во дворе дома на улице Извилистой появилась разметка «Уровень подтопления». Таким образом водителей решили предупредить, где происходит подтопления во время дождя. Однако ростовчан такая помощь возмутила. Люди давно ждут установку ливневок, поскольку Извилистую регулярно затапливает.

На Пушкинской оставят парковки и одностороннее движение транспорта. Заездные карманы, в районе которых появилась велодорожка, используют для парковки велосипедов или озеленения. Несмотря на это, в администрации пообещали, что число парковочных мест не изменится.

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