Прогноз на матч ФК «Крылья советов» — ФК «Ростов»: как пройдет игра 8-го тура РПЛ

"Ростов" встретится с "Крыльями советов" 18 сентября. Фото: ФК "Ростов".

Матч ФК «Крылья советов» — ФК «Ростов» пройдет 18 сентября на стадионе «Самара Арена». Оба клуба в этом сезоне не отличались результативностью и далеки от лидерства в турнирной таблице. Тем не менее у обеих команд полно мотивации: самарский клуб пытается закрепиться в РПЛ, а ростовский — выйти из кризиса с новым тренером. «КП - Ростов-на-Дону» вспоминает игры команд в сезоне и публикует прогноз на предстоящую встречу.

«РОСТОВ» — НИ ГОЛОВ, НИ ПОРАЖЕНИЙ

Первую и пока единственную победу ФК «Ростов» одержал 22 августа над «Нижним Новгородом». Игра началась с автогола Максима Осипенко, но «желто-синие» быстро перехватили инициативу. Весомую роль в этом сыграл Баштуш. Сначала защитник помог Хашимото забить первый гол и сравнять счет. Позже он выполнил «хитрую» передачу на Сухомлинова, после чего мяч оказался в воротах «Нижнего».

Первую победу в сезоне "Ростов" одержал над "Нижним Новгородом". Фото: ФК "Ростов".

В следующих двух матчах успех повторить не удалось. 27 августа «Ростов» провел матч с «Уралом». В отличие от соперника «Ростов» постоянно создавал опасные моменты у ворот противника, но забил только во втором тайме. После гола Комличенко «Урал» усилил оборону и пробил ворота ростовчан. В последние минуты обе команды активизировались, не желая завершать встречу ничьей, но счет остался прежним — 1:1.

13 сентября на «Ростов Арене» прошло долгожданное южное дерби. После майского поражения ростовские болельщики надеялись на триумф, но его не вышло. Первую половину игры «Ростов» выиграл благодаря автоголу Уроша Спайича. Во втором тайме у ростовчан были все шансы на победу еще и потому, что соперники остались в меньшинстве. После двух предупреждений Гжегожа Крыховяка удалили с поля. Даже в такой ситуации «Ростов» не смог забить, а вот «Краснодару» удалось сравнять счет.

"Ростов" сыграл вничью с "Краснодаром", хотя соперник играл в меньшинстве. Фото: ФК "Ростов".

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» АТАКУЮТ ДАЖЕ ЛИДЕРОВ

«Крыльям советов» в последних трех играх удалось обыграть соперников дважды. Первую победу команду принес матч с ФК «Сочи» 21 августа. Южный соперник уже привычно начал игру с прессинга, однако не смог подавить «Крылья». Самарский клуб успешно оборонялся и контратаковал, а через полчаса открыл счет — 1:0. Во втором тайме сочинцы попытались отыграться, но самарцам удалось сохранить счет.

Красивую и уверенную игру «Крылья» показали 26 августа на матче против «Уфы». В отличие от предыдущей встречи эта игра началась спокойнее, обе команды не спешили атаковать. Но через полчаса самарцы захватили лидерство в противостоянии. Сначала с передачи Зиньковского мяч в ворота уфимцев забил Никита Чернов. А уже через полторы минуты Зиньковский снова отличился, забив гол и удвоив преимущество. Во втором тайме «Уфа» отчаянно пыталась отыграться, а в какой-то момент даже начала контролировать игру. Однако забить им удалось только один раз — победили «Крылья Советов».

"Крылья" одержали две победы подряд - сначала над "Сочи", потом над "Уфой". Фото: ПФК "Крылья советов".

Однако соперника посильнее, «Локомотив», «Крылья» обыграть не смогли. При этом в матче 11 сентября они демонстрировали игру даже ярче, чем в предыдущих играх. Снова все внимание болельщиков было приковано к Зиньковскому, который выполнял удачные передачи и пытался забить сам. Однако Гильерме раз за разом спасал ворота московского клуба. Но после замены в «Локо» расстановка сил изменилась — москвичи начали атаковать сильнее. Сначала забил вышедший на поле Камано, который позже оформил дубль — 2:0. И хотя «Крылья» не стали уходить в оборону и не продолжали атакующий футбол, отыграться не удалось.

ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ

Стоит сразу сделать поправку на то, что команды встречались давно, еще до вылета «Крыльев» в ФНЛ. Последний матч между ним прошел летом 2020 года и завершился ничьей. В остальных играх две победы одержали «Крылья советов», одну — «Ростов». Еще один раз команды сыграли вничью.

"Крылья советов" проиграли в последнем матче "Локомотиву". Фото: ПФК "Крылья советов".

ПРОГНОЗ

В последних играх этого сезона «Крылья советов» играли активнее и увереннее «Ростова», чаще атаковали. Статистика прошлых противостояний также на стороне хозяев поля. С другой стороны, общие успехи соперников в этом сезоне отличаются не сильно. «Крылья советов» с двумя поражениями, двумя победами и одной ничьей занимают 11-е место таблицы. «Ростов» оказался на строчку ниже, у клуба три ничьи, одна победа и одно поражение.

Фаворитом встречи стали «Крылья советов». Букмекеры советуют ставить на победу самарцев с коэффициентом 2.22, на успех ростовчан — с коэффициентом 3.55. На ничью можно поставить за 3.40.

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