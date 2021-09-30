Новости Ростова-на-Дону на 30 сентября 2021: еще одну высотку построят в городе

Дом может появиться на съезде с моста Стачки в сторону Западного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новости Ростова-на-Дону на 30 сентября 2021: рассказываем, что случилось за сутки. «КП» публикуем подборку главных событий города и области.

Еще одну высотку хотят возвести возле главного ж/ж вокзала на улице Привокзальной. По предварительным данным, дом появится на съезде с моста Стачки в сторону Западного микрорайона. Здание будет рассчитано на две тысячи человек.

Три старинных аварийных здания снесут в городе. По данным портала госзакупок, это постройки на Университетском; Седова, 1/59; Восточной, 68 и Социалистической, 102. На демонтаж хотят потратить 6,2 миллиона рублей.

Отопительный сезон стартовал в десяти районах Ростовской области. Пока тепло появилось в 300 соцобъектах: больницах, детских садах, школах, детских домах и домах престарелых. По словам замгубернатора Игоря Сорокина, все эти здания расположены на севере донского региона.

На адресную помощь малоимущим жителям выделили 53 миллиона рублей. Постановление об этом подписал губернатор Василий Голубев. Напомним, малоимущими считаются люди с доходом меньше 1,5-кратной величины прожиточного минимума.

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