«Везти мешок капусты в автобусе - мало желающих»: До 1 ноября торговцы должны переехать с территории старого аэропорта

Только продавцы и покупатели привыкли к новому месту торговли, предпринимателям снова придется переезжать Фото: Артур СЕЛИМОВ

Страсти вокруг закрытых аксайских рынков и бизнесменов, годами торговавших там овощами, фруктами, концеляркой, сантехникой и строймтериалами улеглись не так давно, хотя и прогремели на всю страну.

Огорошенным предпринимателям довольно быстро предоставили новые места для торговли, одна из которых расположилась аккурат в черте Ростова-на-Дону – на территории бывшего аэропорта.

И вот, как гром среди ясного неба, с 1 ноября торговцы со всем своим товаром должны снова уйти. Но куда?

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» отправился на рынок, чтобы выяснить, как предприниматели готовятся к переезду, и какие альтернативные площадки им предложили для торговли.

ЛИСТОВКИ И ЗВУКОВЫЕ ОПОВЕЩЕНИЯ

Надо сказать, что территорию старого ростовского аэропорта изначально планировалось использовать для торговли лишь короткое время, так как торговцы с закрытых Аксайских рынках твердили про новое место для реализации своей продукции.

Администрация Ростова-на-Дону пошла им на уступки и выделила территорию на месте бывшей взлетно-посадочной полосы, где была организована стоянка для большегрузов с фруктами и овощами. Сейчас, когда новые площадки для торговли уже подготовлены, бизнесменов начали уведомлять о скором переезде.

Планируется, что предпринимателей будут отправлять в хутор Ленина, Аксайского района, в оптово-розничный торговый комплекс «Южный Хаб» в районе подъезда к городу Батайск, а также в Азовский район - поселок Койсуг (точные адреса см. ниже, - прим. автр.).

Согласно заявлению администрации, на территории старого аэропорта даже организовали аудиооповещение, подготовили листовки для разъяснения порядка перемещения, чтобы все торговцы могли распланировать свою работу.

Предприниматели рассказывают, что смогли даже составить конкуренцию сетевым магазинам, торгуя на территории бывшего аэропорта Фото: Артур СЕЛИМОВ

И СНОВА ОМОН И ПОЛИЦИЯ

Накануне, 13 октября, возле здания старого аэропорта невооруженным взглядом замечаем большое скопление бойцов ОМОНа и полиции. На выезде из рынка – очередь из авто: сотрудники ДПС останавливают и осматривают транспорт.

Обстановка до боли напоминает весенние события на территории Аксайских рынков. Как тогда, так и сегодня на рынке можно увидеть пешие патрули: полицейские маленькими группами осматривают торговые ряды и припаркованные фуры с овощами.

Однако, как оказалось, силовики прибыли сюда не из-за скорого закрытия рынка, а потому что на территории днем ранее произошел инцидент. По словам торговцев, накануне одного из участников драки пырнули ножом в спину. Но сами продавцы стараются не обращать внимания на происшествие, а сконцентрированы на торговле. Для них сейчас важно получить как можно больше выручки, потому что впереди их ожидает неопределенность.

С 1 ноября торговать придется на рынке за чертой города Фото: Артур СЕЛИМОВ

ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ – БЕСПЛАТНЫЕ АВТОБУСЫ

- На днях раздали листовки, сказали, что с 1 ноября рынок закрывают, а куда отправят еще не ясно, - рассказывает предприниматель Кемран Мерзаев. - Все это время мы сидим в ожидании. Нас утешают, что за Батайском у нас тоже будут люди, потому что туда будут организованы бесплатные автобусы. Но у нас, например, основной покупатель приезжает на своем авто. Ну, кто захочет ехать за город в автобусе, чтобы купить мешок картошки?!

Если посмотреть на контингент покупателей, то большинство из них, действительно, люди с автомобилем. Продовольствие, в основном, закупают большими партиями. Поэтому будут ли желающие ехать больше десятки километров за овощами на новую площадку под Батайском? Покажет время. Но пока предприниматели уверены, что бесплатные автобусы не сильно спасут ситуацию.

- За овощами и фруктами приезжать, конечно, будут и в хутор Ленина, и даже в Азовский район, но посетителей будет в разы меньше, - рассуждает продавец болгарских перцев и морковки Михаил Степанов. - Сейчас к нам люди заезжают перед работой, мы составляем хорошую конкуренцию местным сетевым супермаркетам, если нас отправят еще на 30 километров от города, то жителей Ростова и Аксая мы уже не увидим. Ведь такая поездка на автомобиле будет не оправдана, а везти мешок капусты на собственных плечах в автобусе - явно будет мало желающих.

И все же уличные коммерсанты надеются, что местное население из ближайших населенных пунктов, таких как поселок Истомино, хутор Ленина и сам город Батайск, смогут обеспечить им хотя бы минимальные выручки теперь уже на новых торговых площадках.

Тем временем внутри самого здания аэровокзала торгуют мебелью, сантехникой и товарами для дома Фото: Артур СЕЛИМОВ

КОНКРЕТНО

Какие площадки предложили торговцам

х. Ленина, Аксайский район, ул. Тенистая (Распределительный центр «АГРО МОЛЛ»).

г. Батайск, ул. Залесье, 17, район 1089 км автомагистрали М-4 «Дон». Подъезд к комплексу по М-4 (оптово-розничный торговый комплекс продовольственных и непродовольственных товаров ТК «Южный хаб»).

Азовский район, Обильненское сельское поселение, п. Койсуг (оптово-розничный торговый комплекс по реализации продовольственных и непродовольственных товаров).

Аксайский район, в границах плана земель АО «Аксайское», поле № 11 (Продовольственно-логистический комплекс в Аксайском районе ).

Кроме того, еще перечень альтернативных свободных торговых мест есть на территории Ростова-на-Дону, Батайска, Азовского и Аксайского районов, которые будут еще организовывать.

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