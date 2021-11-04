Кому можно, а кому нельзя прививаться «Спутником Лайт», рассказали ростовские врачи

Вакцинация - единственный надежный способ уберечься от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону сложная ситуация с коронвирусом даже не смотря на то, что жители региона активно вакцинируются от ковида.

- Ежедневное количество вакцинирующихся от COVID-19 за последнюю неделю значительно увеличилось. Это вызвало высокий спрос на однокомпонентный препарат «Спутник Лайт», - сообщили в пресс-службе управление здравоохранения Ростова-на-Дону.

Также в ведомстве рассказали, кому рекомендована эта вакцина.

- Для достижения уровня коллективного иммунитета вакцинацию по эпидпоказаниям препаратом «Спутник Лайт» следует проводит спустя шесть месяцев после перенесенного коронавируса, или спустя полгода месяцев после предыдущей первичной завершенной вакцинации, - прокомментировали специалисты.

В горздраве также предупредили, что гражданам старше 60 лет ранее не прошедшим иммунизацию против COVID-19, а также не болевшим им формирования иммунитета не рекомендовано применение препарата «Спутник Лайт».

Пожилым людям предлагают сделать прививку двухкомпонентной вакциной «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V). Отметим, смертность от COVID-19 у людей 80 лет и старше достигает 30%.

- Почти каждый третий пациент старше 80 лет, который заразился коронавирусом, умирает от осложнений. Такова печальная статистика, - сказали в горздраве.

В ведомстве также сообщили, что у пожилых граждан коронавирусная инфекция протекает с тяжелейшими осложнениями. Так, в 30% случаев такие пациенты имеют проблемы со стороны сердца, легких, головного мозга, почек, сосудов и других жизненно важных органов и систем.

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