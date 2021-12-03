На высоких вибрациях: как и на чем инста-гуру зарабатывают миллионы рублей

Некоторые годами ждут счастья. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В последнее время в сети появились тонны курсов по личностному росту, еще килограмм всевозможных вебинаров, гайдов по самосознанию, исполнению желаний и тотальному принятию. Почти каждый инста-гуру учит быть в потоке, ресурсе и, конечно, же на высоких вибрациях. Куда ж без них?

Если раньше наши бабушки заговаривали воду перед телевизором, то теперь дамы в соцсетях дают азы связей со вселенной и разрушительное влияние токсичности.

Журналист "КП – Ростов-на-Дону" пообщалась с ростовчанами, которые купили загадочные марафоны, а также узнали, сколько все это стоит, и действительно ли работает.

Специалиста, который много обещает, нужно выбирать с умом. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ № 1: ХОТЕЛОСЬ ПОЛУЧИТЬ ПОДДЕРЖКУ

- Первый марафон я купила три года назад, - рассказывает ростовчанка Дарья Демина (имя изменено, - прим. авт.). - В тот момент в моей жизни был непростой период. Только поступила в университет, переехала на съемную квартиру, и еще не успела обзавестись друзьями.

Чувствовала себя очень одиноко, а временами даже накатывали приступы внезапной тревожности. Хотелось получить какую-то поддержку и внимание. Как тут листала ленту в Instagram и попала на рекламу марафона. Девушка на том конце гаджета уверенно заявляла, что вместе с ней каждый сможет познать внутреннее «я», научится исполнять все самые заветные желания. Приятным бонусом стала первая бесплатная неделя. Мне захотелось попробовать: что же это такое?

Когда закончился пробный период, нужно было внести 6 тысяч рублей, чтобы продолжить. Как только сумма списалась с банковской карты, администраторы добавили меня в два чата. Первый - для практической части, туда обычно отправляли какие-то мотивирующие картинки, практические задания и аудиолекции. Было приятно слушать человека, который уверенно заявлял: "Детка, у тебя все получится! Стоит только поменять окружение и избавиться от токсичности". К сожалению, кроме мотивирующих голосовых, полезной информации в первом канале больше не было.

ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

- И вообще в какой-то момент поняла, что почти все эти, так называемые лекции, просто перекидывались из чата в чат. Очень удобно, а главное - практично. Один раз сделал и создавай себе сколько угодно потоков. Идеальный бизнес! Я же думала: вот пройду марафон, а потом, если понадобиться буду переслушивать голосовые и вдохновляться. А - нет! Все подчистили, ведь у «важной информации» есть срок годности. Спустя три года в чате осталась только реклама других курсов. Мол, сейчас, как никогда ясно - на своем ли вы месте, а посему - купите марафон по предназначению.

Но был и специальный чат для практической части. Уж не знаю, как так получалось, но все "домашки" ментор проверял в приватном диалоге, хотя на потоке - 300 человек. Правда, я из раза в раз в ответ получала лишь пару односложных предложений по типу: «Спасибо тебе за работу» или «Надо погрузиться еще больше». А еще у каждого задания был строгий срок выполнения: не соблюдаешь его без объективной причины - сразу удаляют и все, прощай денежки!

"ГУРУ СОВЕТОВАЛА ВЫКИДЫВАТЬ СТАРЫЕ ВЕЩИ"

- Как я потом узнала, таких марафонов у одного лектора может быть от пяти до семи. Правда, купить только тот, который тебя заинтересовал, нельзя. Здесь работает принцип игры с многочисленными уровнями: пока не пройдешь первый, доступ ко второму закрыт. Сначала шесть тысяч рублей за месяц, потом - восемь, следом - десять и так по нарастающей.

Гуру обещала, что, пройдя игру до конца, ты будешь излучать положительные вибрации, почувствуешь благосклонность вселенной и направишь финансовые потоки в нужные места. Но в моем случае получилось ощутишь легкость не в теле и мыслях, а - в кошельке.

Объективности ради скажу, что полезная информация в этом марафоне все же была. Например, чтобы разгрузить себя, гуру советовала выкидывать старые вещи, а еще учила правильно формулировать желания.

Были даже очень хорошие практики. Например - выйти на прогулку без какой-либо цели, не включая музыку. В этот момент ты как бы остаешься наедине со своими мыслями, а значит - начинаешь к ним прислушиваться. И для меня это был какой-то невероятный опыт: в голову приходило сотни разных идей, и это очень круто!

Не могу сказать, что курс как-то изменил мою жизнь. Просто все эти лекции и здания отвлекали от трудностей, а я чувствовала себя немного лучше.

Некоторые тренеры обещают: до заветной мечты - рукой подать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИСТОРИЯ № 2: ДАМА ИЗ ТЕЛЕГРАММА

- Марафон я проходила три года назад, - делится впечатлениями ростовчанка Мирослава Бондарева. - В специальном профиле Инстаграма нужно было подтвердить свое участие, затем всех желающих добавили в специальный чат в Телеграмме.

В одной из многочисленных групп было около 250-300 человек. Примерно половина из них, как и я согласились заплатить 5 тысяч, чтобы после бесплатной недели продолжить квест «полюби вселенную». Выходит, как в считалке: каждый даст по два рубля, будет двести у меня. Итого минимальный доход с чата в 200 человек - миллион рублей. То есть столько дама из Телеграма выручает за голосовые сообщения, пару картиночек и нехитрые задания.

В самих аудио, как мне показалось, много воды. Они больше напоминали получасовые рассказы о чудесах и мотивации. Мол, то, что с нами произошло — это настоящее волшебство, вселенная и звезды. Но, чтобы постичь такой дзен, необходимо быть в моменте, ресурсе и на каких-то неведомых вибрациях.

Сейчас я уже прекрасно понимаю, что вся информация для заданий или даже лекций черпались из книжек по психологии. Создатели марафона просто собрали все это в одном месте для тех, кто не хочет читать или серфить в Интернете.

Сейчас понимаю, что потратила последние пять тысяч рублей на голосовые сообщения от инфоцыганки, вещающей про законы вселенной, а могла бы за коммуналку заплатить, ну или продуктов на две недели закупить.

Ключик к своему счастью есть у каждого. Но как его отыскать? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"Верят потому, что очень хотят чуда!"

- Люди попадают на удочку псевдоспециалистов, так как хотят быстрых и легких результатов, готовых рецептов счастья, и волшебного излечения от невроза за десять минут, - уверена ростовский психолог Полина Шаповалова. - Используя профессиональные инструменты маркетинга и громкие лозунгами в духе «Пройди марафон и измени жизнь за 7 дней» псевдопсихологи привлекают людей. И те верят, потому что очень хотят чуда. Реклама «бьет» по самым болевым точкам: одиноким - обещают счастливое замужество, человеку с депрессией - счастливую и полную удовольствия жизнь. А потом, когда люди не получают желаемый результат или качество их жизни ухудшается, многие делают вывод:все психологи плохие и вообще ничем не могут помочь.

Чтобы избежать такого, нужно очень щепетильно подходить к выбору специалиста. Во-первых, у психолога обязательно должно быть высшее профессиональное образование - это база и фундамент его профессионализма. Также специалист должен окончить профессиональную переподготовку по одному из принятых научным сообществом методов: например, психоанализ, гештальт- или арт-терапия.

Поскольку, все очень индивидуально, узнав, в каком методе, работает психолог, изучите его суть. Например, если вам не близко творчество, то арт-терапия - не лучший вариант. Или же, если вы не готовы работать более года над трансформацией личности, лучше к психоаналитику не обращаться.

КСТАТИ

Чтобы сложился терапевтический альянс - а это необходимое и обязательное условие получения результата - специалист должен быть вам приятен внешне и вызывать интуитивное желание довериться ему.

Не лишним будет прочитать отзывы и статьи этого психолога, изучить контент, который он транслирует. Близки ли вам его ценности? Откликается ли в душе то, что говорит специалист?

Если вам действительно нужна помощь, лучше обратиться к профессионалу на индивидуальную консультацию, чем отдавать деньги за невнятные интернет-марафоны.

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