Пусть пойдет снег, а мама живет вечно: что просят маленькие ростовчане у Деда Мороза

Чего только не просят маленькие ростовчане у Деда Мороза! Фото: Михаил ФРОЛОВ

До долгожданного Нового года осталось чуть меньше месяца. Детвора уже вовсю пишет письма Деду Морозу. Что же просят ребята в этом году у новогоднего волшебника те, кто с ранних лет узнал, что такое болезнь, "деньги только на еду" и потеря близких?

Об этом, а также о помощи нуждающимся корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказала Ирина Бурлакова - руководитель благотворительного фонда «Твори добро РНД», основное направление работы которого помощь мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кстати, Ирина – сама многодетная мама, она воспитывает двух сыновей и дочь.

По ее словам, к волонтерам ежегодно обращаются три тысячи женщин. Помощь им требуется самая разная. Кто-то просит помочь собрать детей к 1 сентября, кто-то рад и продуктовой корзине. А некоторым требуется физическая помощь, например, с ремонтом или уборкой.

Но декабрь – тот самый месяц в году, когда в фонд пишут не родители, а дети! Правда, сами ребята уверены, что послания оправляют прямиком Деду Морозу. А волонтеры, в свою очередь, стараются не подвести своих маленьких подопечных и исполнить их мечту.

В этом году, по словам Ирины, ТОП новогодних пожеланий у дошкольников и младшеклассников возглавляют конструктор «Лего», куклы Лол итрансформеры. Также в числе популярных запросов – бакуганы, наборы для творчества и рисования.

Ребята чуть постарше заказывают дронов, танки и машины на пульте управления. Многие девочки мечтают найти под елкой кукол Барби.

Волонтеры стараются исполнить пожелания всех, но получается не всегда.

- Речь идет о нематериальном, - поясняет Ирина.

Так, часто ребята присылают письма, в которых просят у Деда Мороза снег в новогоднюю ночь. А еще каждый декабрь волонтеры получают десятки писем, в которых мальчики и девочки из разных уголков области просят одно и тоже – чтобы мама жила вечно.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, как одни семьи радуются зубной пасте, а другие торгуют памперсами, взятыми у волонтеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одни - радуются зубной пасте, другие - продают подаренные памперсы: в ростовском благотворительном фонде рассказали, какими бывают нуждающиеся мамы

Каждый год к волонтерам обращаются три тысячи женщин (подробнее)