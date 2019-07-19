2019-07-19T14:22:06+03:00
Общество

Замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша оставили под стражей еще на месяц

Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Илья БОГОМОЛОВ
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Сергей Сидаш.Сергей Сидаш.Фото: Правительство РО
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Заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша оставили под стражей. На заседании в Ленинском районном суде донской столицы, которое прошло 18 июля, чиновнику продлили меру пресечения до 20 августа. То есть еще месяц высокопоставленное лицо проведет в СИЗО.

Напомним, Сергея Сидаша задержали в мае этого года по делу о "золотом песке" (во время подготовки Ростова к чемпионату мира по футболу было похищено порядка 220 миллионов рублей, якобы при строительстве подъездов к стадиону "Ростов-Арена" был использован песок более низкого качества, нежели было прописано в проекте). Его подозревают в превышении должностных полномочий. Большой фурор в обществе произвела опись вещей из особняка чиновника. Там нашли его портреты в старинной военной форме и коллекцию дорогих швейцарских часов.

Добавим, что в ведении Сидаша как замгубернатора находились вопросы жилищно-коммунального хозяйства, государственного жилищного надзора, международного и межрегионального сотрудничества. Несмотря на арест,губернатор не снимал его с должности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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