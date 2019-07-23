Губернатор Василий Голубев назвал неэффективным возврат к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:57 2019-07-23T18:57:30+03:00

Василий Голубев заявил, что не изменил свою прежнюю позицию по вопросу возврата к прямым выборам мэра. Фото: Павел Сапрыкин/пресс-служба губернатора РО.

По его словам, за те 120 млн рублей, которые придется потратить на их проведение, лучше построить новый детсад

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал инициативу возврата к прямым выборам мэра южной столицы, где последние четыре года руководить органом исполнительной власти доверено сити-менеджерам, утверждаемым по итогам конкурса.

Таковых, напомним, сменилось уже двое — сначала был Сергей Горбань, затем Виталий Кушнарев, и оба до конца срока полномочий не доработали, покинув этот пост, официально, по собственному желанию.

- Я свою позицию по этому поводу уже высказывал, и она не поменялась, - подчеркнул Голубев. - Допустим, на прямые выборы мэра Ростова-на-Дону нужно дополнительно изыскивать 120 млн рублей, а это - детский сад на 120 мест, и это только одна история. Другая - некоторое время назад, когда приходилось, скажем так, убирать с должности некоторых глав муниципалитетов, при прежней схеме (речь идет об избранных руководителях. - прим. ред.) этот процесс длился до двух лет, а при действующей - всего несколько дней.

Вместе с тем, губернатор отметил, что у жителей Ростовской области есть возможность «спрашивать с губернатора» за все действия глав муниципалитетов.

- И я готов отвечать за любые проблемы, которые возникли, или возникают и не решаются, - добавил он. - И те, кто работают главами администраций, тоже несут ответственность. И я спрашиваю у населения, как правило, соответствует ли тот или иной человек своей должности или нет. И для этого нет нужды проводить референдумы, достаточно провести просто маленький опрос.

Добавим, что имя нового сити-менеджера Ростова-на-Дону мы узнаем в середине октября - депутаты гордумы решили, во-первых, "не отвлекать" народ этим процессом от празднования 270-летнего юбилея города, а во-вторых, они полагают, что претендентам на высокий пост необходимо лучше подготовиться к будущему конкурсу.

ИСТОЧНИК KP.RU