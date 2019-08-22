"Бред какой-то!": Подписчики экс-участницы "Дома-2" Марины Мексики попросили ее не умничать

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-22T15:32:21+03:00

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Экс-участница «Дома-2» Марина Мексика, она же - популярная инста-дива, решила поразмышлять о смысле жизни. Понесло красотку в сторону тех, кто оскорбил или унизил других.

- Вспомните человека, которого вы терпеть не можете, осуждаете или даже ненавидите, оскорбившего, унизившего вас или злоупотребившего вашим доверием, - написала Марина. - Такой человек - ваша тень, воплощение отколовшейся части вашего айсберга, очаг вашего самоуничижения и ненависти к себе. Он воплощает все то, что вы в себе осуждаете и презираете.

ms.mexika Вспомните человека, которого вы терпеть не можете, осуждаете или даже ненавидите

Некоторые решили не разбираться в дебрях умозаключений красотки, прокомментировав ее новое фото, другие сделали свой вывод (авторские пунктуация и орфография сохранены): «Не пиши бред, иначе отпишусь», «Лучше фото в нижнем белье, размышлять - не твое», «Но фото ничего так».

ms.mexika Я очень сильно не довольна собой

Напомним, Марина 24 года, она родом из Ростовской области, но уже больше пяти лет покоряет Москву, засветилась в нескольких проектах, активный блогер, занимается вокалом и берет уроки телевизионного мастерства. На своей странице в Instagram иногда пытается философствовать, но, объективности ради стоит отметить, что лайки все-таки собирают ее снимки в купальнике или нижнем белье.

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Красотка и скандалистка Mexika, она же - бывшая участница «Дома-2» - научилась эпатировать публику. Казалось бы, все привыкли к ее страсти по изменению внешности, но нет... Гнев и негатив полился после очередной публикации снимка ростовчанки в Инстаграм. Казалось бы, ничего откровенного, но комментарии не заставили себя ждать (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU