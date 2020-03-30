2020-03-30T10:47:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: из-за карантина парковки в городе сделают бесплатными

Нерабочая неделя в Ростове: ближайшие пять дней проблем со стоянкой в центре донской столицы быть не должно
Дадаян Давид
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Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: из-за карантина парковки в городе будут бесплатными.Нерабочая неделя в Ростове-на-Дону: из-за карантина парковки в городе будут бесплатными.Фото: Светлана ДРУЖИНИНА
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В связи с нерабочей неделей в Ростове-на-Дону парковки в центре города сделают бесплатными. Такая мера продлится до конца карантина. Информация об этом появилась на официальном сайте сервиса "Парковочное пространство в Ростове-на-Дону".

Бесплатно оставить свой автомобиль в центре города можно будет с 30 марта. Временное правило продлится до 5 апреля. Тем, у кого имеются абонементы на парковку, компенсируют это время. Их действие пролонгируется на семь календарных дней.

Напомни, что 25 марта президента России Владимир Путин объявил нерабочую неделю по всей стране, чтобы приостановить распространение коронавирусной инфекции. С 27 марта закрылись все рестораны, кафе, торговые центры и развлекательные учреждения. После этого губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился ко всем жителям Дона. Он заявил, что приостанавливается работа объектов розничной торговли за исключением аптек, а также продуктовых магазинов. Кроме того, все граждане старше 65 лет должны находится дома на самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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