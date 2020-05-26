26 на ИВЛ, 34 скончилсь: тяжелая статистика по коронавирусу на Дону

26 Май 2020 2020-05-26T11:55:09+03:00

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В Ростовской области число заболевших "ковидом" постоянно растет. За минувшие 24 часа врачи выявили еще 203 новых случаев заражения. Всего болеют уже 3930. Если эти цифры кажутся привычными, то статистика по тем, кто не пережил вирус или находится на грани, пугает.

По данным донского правительства, 26 человек - в тяжелом состоянии. Вирус поразил дыхательные пути, из-за чего они перестали самостоятельно дышать. Врачи приняли решение подключит их к аппаратам искусственной вентиляции легких. За ними постоянно наблюдают врачи и делают все, чтобы не допустить худшего сценария.

Однако такая ситуация наблюдается не везде. За весь период пандемии на Дону от инфекции скончались уже 34 пациента. Как правило у них выявляли сопутствующие заболевания. Многие страдали хроническими болезнями или поздно обратились за медицинской помощью. Напомним, что первым умершим от вируса в Ростове был молодой врачи из Китая, который покинул родину, чтобы не заразиться "чумой 2020".

Добавим, что тестирование на наличие вируса продолжается. Донскими лабораториями за сутки проведено 2715 исследований. За весь период проведено более 100 тысяч тестов.

Между тем, есть и положительная динамика. 1354 человека выздоровели и сейчас чувствую себя нормально.

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ИСТОЧНИК KP.RU