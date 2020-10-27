«Показания врачей меняются от публикации к публикации»: Елена Кожухова прокомментировала ситуацию с 13 трупами в горбольнице

Ситуацию со смертью пациентов в больнице № 20 обсудили во время пресс-конференции в Москве

В Москве состоялась пресс-конференция, посвященная информации о том, что в 20-ой городской больнице, якобы, от нехватки кислорода скончались 13 человек.

Участниками мероприятия стали представитель от законодательного органа государственной власти Ростовской области, Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, президент Лиги пациентов Александр Саверский. На видеосвязи были заместитель Главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова, исполняющий обязанности министра здравоохранения Ростовской области Александр Крат, главный врач МБУЗ ГБСМП Таганрога Дмитрий Сафонов.

Ирина Рукавишника первая взяла слово. Она поблагодарила организаторов конференции и отметила , что ситуация с коронавирусом в Ростове и области остается тяжелая. По ее словам, ежедневно увеличивается количество погибших.

Также она выразила надежду, что мы вместе выйдем из этой ситуации, и отметила, что правительство региона делает для этого все возможное.

- Я за то, чтобы мы могли честно задать вопросы и найти на них ответы. Безусловно, дать ответ на главный вопрос не сможем сегодня. Но попытаемся это сделать, - заявила Ирина Рукавишникова в начале мероприятия.

Заместитель Главы Администрации Ростова-на-Дону по социальным вопросам Елена Кожухова подробно прокомментировала ситуацию с 20-ой городской больницей.

Она сообщила, что в учреждении был резервный запас кислорода, рассчитанный на 24 часа использования. Отделения, как и больница, вместе со всеми другими медорганизациями города, оснащены всем необходимым оборудованием.

- Ситуация вокруг умерших пациентов искусственно ради популярности нагнетается, - отметила Елена Кожухова.

Тем самым, по ее мнению, дестабилизируется обстановка.

Более того, уверяет Кожухова, показания врачей, которые дежурили в ту ночь в отделении инвазивной и не инвазивной вентиляции легких, меняются от публикации к публикации.

Тем не менее, по словам Кожуковой, можно сделать вывод, что заведующий отделением Борис Розин в неполном объеме организовал работу врачей. Но при этом Кожухова отметила, что городская администрация оказывает содействие в том, чтобы все медучреждения города функционировали в полном объеме.

Напомним, ранее реаниматолог- анестезиолог 20-ой городской больницы подробно рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов», как на его глазах из-за отсутствия кислорода умирали люди. Они уходили молча. Без воздуха. Без возможности сказать близким: «Прощайте».

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В Москве проходит пресс-конференция, посвященная сообщениями в СМИ о том, что в 20-ой городской больнице от нехватки кислорода скончались 13 человек. Тема пресс-конференции: «Ковидный мор в Ростове: Больным не хватило кислорода или Fake News?» (подробнее).

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