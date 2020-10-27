40 донских кафе и ресторанов оштрафовали за нарушение санитарных норм

Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 27 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ходе масштабной проверки сотрудниками административной инспекцией Ростовской области по заведениям общественного питания были выявлены множественные нарушения санитарных норм. По данным донского правительства, большинство из них - в донской столице.

Всего специалисты составили 47 протоколов на руководителей различных заведений, которые располагаются в разных частях города. Как правило, сотрудники кафе и ресторанов находились на рабочих местах без масок. Кроме того, не соблюдалась социальная дистанция.

Собранные материалы уже переданы в суд для принятия мер административного воздействия. Теперь заведения могут заплатить крупный штраф в размере нескольких десятков тысяч рублей.

Напомним, в Ростовской области уточнили ковидные ограничения. В опубликованном документа региональным правительством сказано о послаблениях для некоторых категорий граждан, которым ранее было предписано работать из дома.

Между тем, ситуация вокруг коронавируса в регионе ухудшается. За последние сутки на Дону зафиксировали более 300 случаев заражения коронавирусом. Всего скончались свыше 700 человек.

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