О том, как прошла Новогодняя ночь в Ростовской области рассказали в полиции региона. Как сообщили в донском главке, серьезных происшествий допущено не было.За тем, чтобы все прошло безопасно, следили не только полицейские, но и народные дружины, работники частных охранных предприятий и представители Росгвардии.- Полицейские продолжают нести службу на улицах региона, - добавили в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - Работа ведется в усиленном режиме.При этом сразу несколько серьезных пожаров произошли в новогоднюю ночь на Дону, два человека погибли. Еще два пожара произошли из-за петард.Кроме того, в аварии на трассе в первый день нового года погибла 18-летняя девушка, а в Шолоховском районе в около пяти утра иномарка сбила человека, сидевшего на обочине.Напомним, на Дону все массовые гуляния из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции перенесены в онлайн формат: свои концерты на сайтах организуют учащиеся школ искусств, театры и библиотеки. А эпидемиологи настаивают на том, что дончанам необходимо ношение медицинских масок и соблюдение социальной дистанции.