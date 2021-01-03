Знаменитая ростовская модель Анастасия Костенко, которая является супругой футболиста Дмитрия Тарасова, похвасталась эффектным снимком, сделанным во время семейного путешествия на Мальдивы.26-летняя Анастасия Костенко опубликовала в своем профиле в Instagram эффектный снимок в футболке и коротких шортах. Фигура молодой мамы многим показалась идеальной, а вот стиль модели многих людей повесил.«Это рейтузы», «Кто же вам подбирает такую одежду? Где вы ее находите только», «Настя опять нарядная», «Такую нелепую вещь еще поискать надо», «Розовый и сливочный – устаревшее сочетание цветов», «Забавные панталончики», - высказывались люди.Многим подписчикам показалось, что Анастасия вновь выбрала неудачный образ для отдыха из-за того, что футболка и шорты абсолютно не сочетались между собой по стилю.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКсения Собчак раскритиковала модель Анастасию Костенко за отсутствие этики и старый купальникТелеведущая заявила, что жена футболиста ведет себя не по-блогерски (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.