Донские медики спасли от коронавируса уже 43641 человека, в том числе за последние сутки – 485. Об этом сообщает региональное правительство.У людей, переболевших коронавирусом, в организме вырабатываются антитела, которые помогают в дальнейшем гораздо легче переносить болезнь. Именно по этой причине людям, которые уже вылечились от COVID-19, не ставят прививки.Сейчас в донских стационарах врачи лечат от коронавируса 2635 человек. В тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 271 заболевший.В регионе общее число зараженных уже достигло 53 тысячи 216 человек.Смертельно опасная инфекция унесла жизни 2126 пациентов.Из-за напряженной эпидемиологической обстановки главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев был вынужден ввести дополнительные ограничения, связанные с коронавирусом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса 2020 в Ростовской области: как проходит прививочная кампанияРассказываем, как что известно о вакцинации от коронавируса 2020 в Ростовской области (подробности)