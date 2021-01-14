Домашний матч ростовских гандболисток против тольяттинской «Лады» состоится раньше. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Ростов-Дон».Согласно новому расписанию, встреча Суперлиги Париматч 2020/21 пройдет во Дворце спорта 27 января в 17:00 по местному времени. Изначально матч был запланирован на 28 января.Расписание игр ростовских гандболисток изменилось после положительных тестов на коронавирус у сотрудников службы сопровождения. Из-за этих результатов организаторами было принято решение о переносе матча Лиги чемпионов. Спортсменки клуба «Ростов-Дон» должны были сразиться с норвежским «Вайперс».Напомним, во Франции у ростовской гандболистки украли сумку со спортивной формой, без которой она рисковала не попасть на матч. Девушка была вынуждена обратиться в полицию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл французскому «Мец» в Лиге чемпионовДончанки уступили один мяч (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.