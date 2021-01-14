На Дону набирает популярность новый тренд: люди в социальных сетях создают страницы от имени проблемных дорожных или коммунальных объектов. В \\"Инстаграме\\" уже есть аккаунт ростовского моста на улице Малиновского и всесезонной лужи в Таганроге. Как выяснилось, для жителей Ростовской области такие аккаунты в соцсетях стали одним из способов обратить внимание на разбитые дороги или другие насущные проблемы, которые иногда не решаются годами.Мы нашли еще несколько подобных аккаунтов. Самый интересный из них - страница разбитой батайской улицы Талалихина. Он появилась раньше \\"моста Малиновского\\" и ставшей знаменитой \\"лужи\\" из Таганрога. На одном из снимков видна затопленная водой улица. По утверждению автора, такая ситуация происходит регулярно.- Знакомьтесь, это я во время осенних дождиков. Выгляжу немного непривлекательно, приходится тонуть время от времени, - написал создатель страницы в своем первом посте.Далее жители улицы регулярно \\"постили\\" фото с залитой дорогой: асфальт действительно \\"под водой\\" даже в солнечные дни. Вдоль дороги тянется тротуар, по которому с трудом передвигаются люди. На странице опубликовано несколько историй о неприятностях, подстерегающих местных жителей на злосчастной улице.- Первые же шаги стали фатальными – черные лакированные туфельки школьницы сразу же покрылись слоем чавкающей грязи, - красочно описал ситуацию автор в посте.Так или иначе, но главная цель этого вроде бы шуточного аккаунта - обратить внимание местных властей на состояние улицы. Шансы есть, ведь недавно подобный аккаунт, посвященный таганрогской луже, сдвинул дело с мертвой точки. Буквально через пару дней после открытия страницы рабочие прибыли на место, сделали отверстия в асфальте и вода ушла.Впрочем, у необычной страницы моста на улице Малиновского в Ростове меньше возможностей повлиять на сроки ремонта старой конструкции. В мэрии обещают открыть новый мост только в декабре. Зато на странице публикуется важная информация для местных жителей: пути объезда, время работы общественного транспорта и впечатления водителей и пешеходов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вот это прикол!»: Хитрая кассирша из Ростова поменяла миллионы рублей на «фантики»За четыре года она заработала почти 9,4 миллиона рублей (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.