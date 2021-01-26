Родившая белая медведица в ростовском зоопарке впервые вышла из помещения

Почти все время мама с малышом проводит в вольере. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 26 января, в ростовском зоопарке записали свежий ролик о жизни белой медведицы и ее малыша. На видео внимательная мама играет со своим первенцем, заботливо обнимая его мохнатой лапой.

Работники зоопарка в социальных сетях рассказали, что сегодня маленькому белому мишке исполнилось два месяца. Он родился в ноябре прошлого года, что стало настоящим событием для городского зоопарка. Такое пополнение в последний раз происходило более 30 лет назад. Неудивительно, ведь в неволе арктические животные размножаются неохотно.

Все эти два месяца белая медведица Комета ни на шаг не отходила от своего чада. Однако несколько дней назад сотрудники заметили, что она самостоятельно вышла на улицу. Перед уходом медведица заботливо укрыла малыша сеном.

- Прогулка длилась буквально несколько минут, после чего молодая мама вернулась к детенышу, - добавили в зоопарке. - Раньше медвежонок кушал материнское молоко часто, но мало, теперь делает это реже, но дольше.

Увидеть маму и сына можно будет уже весной, когда они впервые выйдут на совместную прогулку. Пока же парочка проводит почти все время в отдельном вольере. Чего не скажешь об отце семейства. Айон не занимает себя родительскими обязанностями и развлекается в ледяном бассейне с игрушками.

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