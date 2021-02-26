Елену Пивоварову госпитализировали с подозрением на инсульт в ростовскую больницу

Из Батайска пациентку экстренно доставили в Ростов. Фото: Александр ГЛУЗ

Бывший редактор батайской газеты «Вперед» Елена Пивоварова повторно госпитализирована после того, как была вызвана по повестке на допрос к следователю.

В первый раз женщине стало плохо после обысков. И 19 февраля она была госпитализирована в центральную городскую больницу Батайска с подозрением на инсульт. Но уже 24 февраля ее выписали. И тут же Елена Леонидовна была повесткой вызвана к следователю на допрос. Во время этого визита с ней и случился повторный приступ. Следователи вызвали скорую. Елена была немедленно госпитализирована в Ростов-на-Дону в Городскую больницу скорой медицинской помощи с подозрением на инсульт.

Напомним, что экс-редактор батайской газеты была уволена в ноябре прошлого года после 20 с лишним лет работы в родной газете. С ней прекратили трудовой договор. После этого, на ежегодной конференции Президента России в декабре 2020-года об этом рассказала главе государства председатель донского отделения Союза журналистов России Вера Южанская. И Владимир Путин поручил губернатору Ростовской области разобраться в этой ситуации.

А в феврале уже этого года появилась информация, что в отношении Елены Пивоваровой возбуждено уголовное дело: мол, она и еще неустановленная группа лиц якобы подозреваются в присвоении или растрате с использованием служебного положения (по статье 160 уголовного кодекса РФ). По предварительным данным, возникли вопросы с якобы завышением тиража газеты бухгалтерией.

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