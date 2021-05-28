«Наш рай»: супруги Карпины устроили романтику за границей

Дарья Карпина сейчас отдыхает в Эстонии. Компанию ей составляет любимый муж. Фото: официальный аккаунт Дарьи Карпиной в "Инстаграме"

Жена главного тренера ФК «Ростов» Дарья Карпина сейчас отдыхает от домашних хлопот за границей. Об этом она рассказала своим подписчикам в «Инстагарме». Компанию ей составляет любимый супруг. Меньше, чем за месяц, пара побывала на двух континентах.

Вначале Дарья и Валерий устроили себе романтическую неделю в Дубае. Оттуда супруги Карпины выложили совместный снимок на фоне знаменитого небоскреба.

- Наш рай для двоих на неделю, - подписала фотокарточку Дарья Карпина.

В Эмиратах ростовчане купались в океане, загорали на пляже, а еще читали Дюма. По вечерам Дарья и Валерий не сидели в гостиничном номере, а гуляли по городу и посещали рестораны.

А вскоре, меньше, чем через месяц, восточный мотив ленты Дарьи в «Инстаграме» сменился более сдержанными европейскими снимками. Карпины после жарких Эмират улетели в Эстонию.

- Птички поют, сосны. Спокойная часть нашего эстонского отпуска началась. Погода пока не радует совсем, но дышится легко. Это фото не из дома, это шестой этаж, если что, - подписала фотографию, сделанную в Эстонии, Дарья Карпина.

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