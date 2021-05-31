В Ростовской области назвали возможную причину массовой гибели рабочих «Водоканала»

Роструд после проверки квалифицировал произошедшее как несчастный случай Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники таганрогского «Водоканала» могли погибнуть в колодце очистных сооружений из-за изношенности оборудования. Одну из неофициальных версий сегодня, 31 мая, публикуют областные СМИ.

Есть и другая версия. Так, непосредственного после трагедии, губернатор Василий Голубев сообщил, что на объекте произошел выброс метана. Примечательно, что Роструд после проверки квалифицировал произошедшее как несчастный случай, этой же версии придерживаются и в «Водоканале». Однако буквально накануне по делу о массовой гибели рабочих задержали главного инженера организации.

Трагедия на очистных сооружения произошла 21 мая. Всего жертвами оказались 11 человек, еще одна женщина сейчас находится в больнице, она в коме. До этого шестерых пострадавших специалистов выписали из терапевтического отделения.