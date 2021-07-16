ГИБДД: «В Ростове для катания на электросамокатах нужно выделить только парки»

Сейчас в Ростове решают вопрос о регулировании проката двухколесных мини-коней Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове нужно ограничить использование электросамокатов и гироскутеров, катание будет более безопасным только в пределах определенных площадок, например, исключительно в парках. Таким мнением в СМИ поделился замначальника технического надзора регионального УГИБДД Евгений Баранов. Эту информацию «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 16 июля, подтвердили в пресс-службе ведомства.

Вопрос о регулировании проката двухколесных мини-коней в донской столице подняли после несчастного случая - на одной из улиц мужчина на самокате сбил 2-летнего ребенка. После этого власти провели специальное совещание.

Во время обсуждения договорились определить зоны, в которых подобный транспорт будет под запретом. Кроме того, с компаниями-операторами должны заключить соглашение о правилах использования самокатов и гироскутеров.

Также в начале июля сити-менеджер Алексей Логвиненко заявил, что в Ростове собираются создать базу наиболее привлекательных мест для парковки электросамокатов.

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