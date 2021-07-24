В Ростове на Буденновском обрушилась старая лестница

Ранее в донской столице произошло еще два похожих ЧП. Фото: соцсети

В Ростове на проспекте Буденновском обрушилась старая лестница. Как утверждают очевидцы, все произошло во время непогоды, которая бушевала в городе накануне. Пост об этом появился сегодня, 24 июля, в соцсетях.

По словам ростовчан, лестница находилась в одном из дворов. Она в свои годы была уже, можно сказать, местной достопримечательностью. Теперь люди намерены бороться за ее восстановление.

Ранее из-за ливня в донской столице произошло еще два похожих ЧП. В первом случае бетонная стена рухнула и повредила сразу два авто. Во втором - разрушилась кирпичная кладка авариного дома на Социалистической, на место происшествия выезжал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

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