Бывший мэр Ростова рассказал, как городской водоканал передали в частные руки

По словам Михаила Чернышева требовалась огромная сумма на модернизацию сетей. Фото: пресс-служба администрации Ростова

Водоканал Ростова 15 лет назад передали в частные руки из-за того, что не было денег на модернизацию сетей. Для этого требовалась огромная сумма, которой у города просто не было, рассказал бывший мэр, а сейчас общественник Михаил Чернышев. Об обстоятельствах тех лет экс-чиновник рассказал изданию «Город N».

- Тогда еще не было закона о концессиях. Мы объявили конкурс и в условиях прописали, что нужно вложить около миллиарда рублей инвестиций. Такая сумма требовалась для того, чтобы срочно решить первоочередные проблемы, - сообщил Михаил Чернышев.

За капитальное обновление тогда взялся АО «Евразийский». Потом донское предприятие переименовали, а на срочно выделенные деньги смогли выполнить перекладку сетей и реконструировать крупные водоводы.

Уже намного позже разразился скандал с участием бывшего совладельца «Ростовводоканала» Станислава Светлицкого, которого осудили за мошенничество в особо крупном размере. А совсем недавно топ-менеджеры донского предприятия длительное время выясняли, кто должен управлять компанией, в итоге на пост нового гендиректора официально назначили Михаила Поркшеева.

К слову, ранее сити-менеджер Алексей Логвиненко сообщил, что власти не заинтересованы в приобретении акций «Ростовводоканала». По словам главы администрации, будет лучше, если организация все-таки окажется под контролем частного инвестора, но с другими намерениями.

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