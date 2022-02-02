Зарубежной компании удалось оспорить смену руководства «Ростовводоканала»

Повлияют ли ожидаемые кадровые перестановки на ситуацию в «Ростовводоканале», судить пока рано Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области стало известно, что зарубежная компания через суд добилась смены совета директоров АО «Евразийский», это основной акционер «Ростовводоканала». Окончательный вердикт опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

- Обязать АО «Евразийский» в срок не позднее 90 дней созвать и провести внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня: досрочное прекращение полномочий членов совета директоров и избрание новых. Обязанность по подготовке возложить на Lareli Holdings LTN, - говорится в тексте решения.

Смогут ли повлиять ожидаемые кадровые перестановки на ситуацию в «Ростовводоканале», судить пока рано. Никаких заявлений относительно этого еще не делали, однако влияние АО «Евразийский» на донское предприятие неоспоримо.

Ранее в совете директоров общества приняли решение сместить бывшего гендиректора Дмитрия Кубрака и назначить нового, этот пост занял Михаил Поркшеев. Однако экс-руководитель не согласился с таким решением и надолго забаррикадировался в кабинете. Офисные войны продолжались до тех пор пока зачинщика скандала не отправили под арест по подозрению в хищении 2,5 млн рублей. Сейчас ситуация в «Ростовводоканале» стабилизировалась.

К слову, ранее губернатор Василий Голубев отметил, что администрация Ростова имеет блокирующий пакет акций и может контролировать большинство процессов и принимаемых решении.

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