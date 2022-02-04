В донском регионе за два последних года резко возросла смертность

В Ростовской области возросла смертность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В донском регионе за два минувших года резко возросла смертность. Этот показатель в сравнении с 2019 годом увеличился на 40%, а конкретнее - на 22 тысячи человек. Об этом говорится в отчете, опубликованном региональным управлением ЗАГС.

В 2019 году была зарегистрирована 56 021 смерть. А за минувший год зафиксировали 78 445 летальных исходов. Стоит отметить, что это на 22 424 человека больше.

Важно также сказать, что до вспышки новой коронавирусной инфекции смертность в области стояла примерно на одном уровне. Этот показатель составлял около 56 тысяч человек в год. Но в 2020 году количество смертей резко поднялось до 64 277 человек и все еще продолжает расти.

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Хуже показатели только у Саратовской области, Карелии и Севастополя.