В Ростове ликвидировали нелегальную снежную свалку
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В донской столице после проверки прокуратуры была ликвидирована снежная свалка. Она располагалась на проспекте 40-летия Победы в микрорайоне Александровка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что подрядчик во время исполнения муниципального контракта организовал сбор снега. Но весь убранный снег рабочие складировали в неположенном для этого месте, а именно вблизи остановки общественного транспорта. Местная администрация ничего не предпринимала для устранения нарушений.
- Прокуратурой в администрацию района внесено представление. Виновные будут привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - говорится в тексте сообщения.
Стоит отметить, что свалка была незамедлительно ликвидирована после вмешательства прокуратуры.
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Территорию уже привели в надлежащее состояние.