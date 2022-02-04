В Ростове ликвидировали нелегальную снежную свалку Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице после проверки прокуратуры была ликвидирована снежная свалка. Она располагалась на проспекте 40-летия Победы в микрорайоне Александровка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что подрядчик во время исполнения муниципального контракта организовал сбор снега. Но весь убранный снег рабочие складировали в неположенном для этого месте, а именно вблизи остановки общественного транспорта. Местная администрация ничего не предпринимала для устранения нарушений.

- Прокуратурой в администрацию района внесено представление. Виновные будут привлечены к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ "Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления", - говорится в тексте сообщения.

Стоит отметить, что свалка была незамедлительно ликвидирована после вмешательства прокуратуры.

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Территорию уже привели в надлежащее состояние.