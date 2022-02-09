В калмыцкой школе обнаружили перекурсоры наркотиков Фото: Тимур ХАНОВ

В одной из калмыцких школ были обнаружены перекурсоры наркотических веществ. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В образовательном учреждении отметили, что эти самые вещества использовались в образовательных целях. Но стоит отметить, что они входят в Перечень прекурсоров, оборот которых в России ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля.

В школе не ведется журнал регистрации операций, в которых применяются перекурсоры наркотиков. А отсутствие этого журнала может привести к бесконтрольному их использованию не по назначению. А позже и вовсе может обнаружиться их незаконный оборот.

- В целях устранения нарушений, прокуратурой района директору образовательного учреждения внесено представление, - рассказали в ведомстве.

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