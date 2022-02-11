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Общество11 февраля 2022 10:29

В парке Авиаторов Ростова на месте фашистских расправ проведут раскопки

Об этом сообщил руководитель проекта «Без срока давности» Андрей Кудряков
Ангелина СКИБА
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Ранее места массовых расправ в городе Миллерово и Сальске. Фото: правительство РО.

Ранее места массовых расправ в городе Миллерово и Сальске. Фото: правительство РО.

В Ростовской области планируют провести новые раскопки в местах массового захоронения мирных жителей, зверски убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил руководитель проекта «Без срока давности» Андрей Кудряков, передает ТАСС.

- В этом году собираемся провести работы в ростовском парке Авиаторов. Там с октября 1942 года проводились массовые расстрелы, а также посетим станицу Пролетарскую на востоке области, - рассказал Андрей Кудряков.

Ранее поисковики вместе со следователями нашли места массовых расправ в городе Миллерово и Сальске. Там в братских могилах покоились останки сотен замученных людей, в том числе детей, женщин и стариков. Эти преступления фашистов предали гласности и буквально вчера, 10 февраля, провели первое слушание по делу о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

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