Урбанист Илья Варламов высказался о записи Вечного огня у памятника в Ростовской области

Илья Варламов считает идею с установкой экрана «современным решением» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Урбанист Илья Варламов назвал «современным решением» запись Вечного огня около памятника героям Великой Отечественной войны в Ростовской области. Свою точку зрения эксперт высказал в программе «Че Происходит».

- Непонятно, что здесь такого страшного и что смущает людей. Кто сказал, что Вечный огонь должен быть именно огнем и должен физически гореть, особенно если это технически сложно и газ нельзя провести. Какое это имеет отношение к реальной памяти и уважению? Памятник может быть любым, тем более современный памятник. Конечно, в данном случае все сделано максимально топорно, но он смотрится стильно и современно. Если за что и переживать, так это за состояние городской среды и за тем как живут люди, как живут ветераны, - заявил Илья Варламов.

Ситуация с «телевизором» около памятника вызвала целый шквал обсуждений. Очевидец снял обновленный вид на камеру и поделился роликом в соцсетях. Люди высказали совершенно разные мнения по поводу увиденного, но большинство сошлись на мысли, что настоящий Вечный огонь смотрелся бы намного лучше. При этом параллельно стало известно, что газовых коммуникаций к скульптуре не подводили. Сейчас инцидент с установкой экрана проверяют следователи и сотрудники прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове почтили память героев-освободителей города от фашистских захватчиков

В парке имени Фрунзе возложили цветы, состоялась минута молчания (подробности)