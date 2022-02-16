У элистинской городской поликлиники появится новый корпус

В Элисте построят новый корпус городской поликлиники. Фото: Элистинское городское собрание

В Элисте отстроят новый корпус для местной городской поликлиники. Об этом сообщили в пресс-службе Элистинского городского собрания. Новый корпус будет располагаться рядом с действующим зданием медучреждения.

- Вопрос перевода требуемого участка в зону объектов здравоохранения и социального обеспечения обсудили сегодня участники заседания Комиссии ЭГС по городскому самоуправлению, законности и собственности, - отметили в ведомстве.

Строительство корпуса необходимо, вопрос о его строительстве остро стоит уже на протяжении пяти лет, потому что количество работающих в учреждении медиков значительно изменилось. Недавно было открыто офтальмологическое отделение, которое заняло собой целый этаж. Из-за нехватки помещений прием участковых врачей приходится осуществлять в три смены.

В новом корпусе проектом предусмотрено три этажа. Там планируется разместить клинико-диагностическое отделение, хирургическое отделение и дневной стационар. Кроме того, рядом с ним предусмотрена парковка на 20 машин.

По итогам обсуждения депутаты единогласно решили поддержать Горполиклинику в этом вопросе.

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