В Ростове проверяют связь между гибелью людей и некачественным наркотиком

Версию об опасной примеси в наркотиках проверят специалисты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове начали проверять связь между гибелью нескольких человек и некачественным наркотиком. Однако делать какие-то выводы по этому поводу пока рано, еще нет результатов экспертизы. Такое заявление сделал заместитель начальника 6 отдела регионального управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Александр Яковлев.

- Нам нужен акт от судебных медэкспертов. В таких документах обычно указывают причины смерти, в том числе от какого вещества, - сказал Александр Яковлев.

Правоохранитель заверил, что о результатах обязательно сообщат. Сейчас ведомство сотрудничает со Следкомом.

Ранее в донской столице заговорили о том, что гибель молодой семейной пары, а также еще троих мужчин могла произойти якобы из-за одного и того же опасного вещества.

Речь идет о смертях, которые произошли в разное время в конце января и в феврале. Тела супружеской пары нашли в их собственной квартире. Трое приезжих скончались на съемном жилье.

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