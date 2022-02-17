Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 февраля 2022 11:33

В Ростове проверяют связь между гибелью людей и некачественным наркотиком

Эту информацию подтвердил представитель регионального управления МВД
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Версию об опасной примеси в наркотиках проверят специалисты

Версию об опасной примеси в наркотиках проверят специалисты

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове начали проверять связь между гибелью нескольких человек и некачественным наркотиком. Однако делать какие-то выводы по этому поводу пока рано, еще нет результатов экспертизы. Такое заявление сделал заместитель начальника 6 отдела регионального управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Александр Яковлев.

- Нам нужен акт от судебных медэкспертов. В таких документах обычно указывают причины смерти, в том числе от какого вещества, - сказал Александр Яковлев.

Правоохранитель заверил, что о результатах обязательно сообщат. Сейчас ведомство сотрудничает со Следкомом.

Ранее в донской столице заговорили о том, что гибель молодой семейной пары, а также еще троих мужчин могла произойти якобы из-за одного и того же опасного вещества.

Речь идет о смертях, которые произошли в разное время в конце января и в феврале. Тела супружеской пары нашли в их собственной квартире. Трое приезжих скончались на съемном жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове следователи начали выяснять причины гибели молодой супружеской пары

Проводят доследственную проверку (подробности)