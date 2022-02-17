Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 февраля 2022 13:57

Элистинец лишился 119 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

Незнакомец представился сотрудником банка
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Элистинец лишился крупной суммы после звонка телефонного мошенника

Элистинец лишился крупной суммы после звонка телефонного мошенника

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Элисте местный житель лишился крупной суммы после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Потерпевший обратился в местный отдел полиции и рассказал, что в конце января он случайно заблокировал свою банковскую карту. В этот же день ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предложил разблокировать карту. Доверчивый мужчина тут же согласился. Затем мошенник предложил оформить кредитную карту с минимальной кредитной ставкой, которой нет в других банках. Элистинец и на это дал свое согласие.

Для открытия кредитки житель Калмыкии назвал злоумышленнику кодовое слово от своей банковской карты. Сразу после этого с его карты было списано 119 тысяч рублей.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, - сообщили в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без сбережений, но с кредитом в полтора миллиона оставил ростовчанина телефонный мошенник.

Полиция уже занимается поисками злоумышленника.