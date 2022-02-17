Элистинец лишился 119 тысяч рублей после звонка телефонного мошенника

Элистинец лишился крупной суммы после звонка телефонного мошенника Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Элисте местный житель лишился крупной суммы после звонка телефонного мошенника. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Калмыкия.

Потерпевший обратился в местный отдел полиции и рассказал, что в конце января он случайно заблокировал свою банковскую карту. В этот же день ему позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и предложил разблокировать карту. Доверчивый мужчина тут же согласился. Затем мошенник предложил оформить кредитную карту с минимальной кредитной ставкой, которой нет в других банках. Элистинец и на это дал свое согласие.

Для открытия кредитки житель Калмыкии назвал злоумышленнику кодовое слово от своей банковской карты. Сразу после этого с его карты было списано 119 тысяч рублей.

- По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, - сообщили в полиции.

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Полиция уже занимается поисками злоумышленника.