В Элисте установят 15 детских площадок

В Элисте появятся новые детские площадки Фото: Андрей АБРАМОВ

В Элисте запланировали установить по две детских площадки в каждом избирательном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Элистинского городского собрания.

Финансирование проекта будет осуществляться в рамках инициативного бюджетирования. Соответственно 10% – это софинансирование граждан, еще 20% выделят из городского бюджета, а остаток добавят из общего бюджета республики. Но стоит отметить, что стоимость предлагаемых вариантов площадок варьируется от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

- Участники совещания подробно обсудили места расположения будущих площадок с учётом обращений граждан и пожеланий, высказанных в ходе личных приёмов и встреч, - отмечается в сообщении

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