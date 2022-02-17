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Общество17 февраля 2022 14:55

В Элисте установят 15 детских площадок

Их стоимость варьируется от 500 тысяч рублей до полутора миллионов
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Элисте появятся новые детские площадки

В Элисте появятся новые детские площадки

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Элисте запланировали установить по две детских площадки в каждом избирательном округе. Об этом сообщили в пресс-службе Элистинского городского собрания.

Финансирование проекта будет осуществляться в рамках инициативного бюджетирования. Соответственно 10% – это софинансирование граждан, еще 20% выделят из городского бюджета, а остаток добавят из общего бюджета республики. Но стоит отметить, что стоимость предлагаемых вариантов площадок варьируется от 500 тысяч до полутора миллионов рублей.

- Участники совещания подробно обсудили места расположения будущих площадок с учётом обращений граждан и пожеланий, высказанных в ходе личных приёмов и встреч, - отмечается в сообщении

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