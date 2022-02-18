У обвиняемого в убийстве астраханца калмыцкие следователи обнаружили наркотики Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии следователи выяснили, что подозреваемый в убийстве астраханец хранил наркотики. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета по Республике Калмыкия.

Напомним, что 7 января в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство", поскольку он был заподозрен в убийстве работника животноводческой стоянки Цаганусинского сельского поселения. Позже при дополнительном осмотре места происшествия следователи обнаружили в нише в полу большое количество наркотика растительного происхождения. В результате этого на него было возбуждено еще одно уголовное дело по статье 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере".

Злоумышленник рассказал, что 5 июля в степи он обнаружил куст дикорастущей "дурман-травы" и, желая изготовить наркотик, оборвал с него листья и верхушки, которые затем высушил, измельчил, поместил в полиэтиленовый пакет и хранил возле заброшенного гаража. 30 декабря он пришел на работу на животноводческую стоянку и прихватил с собой наркотик, который он спрятал в доме животновода под полом.

После предоставления таких доказательств мужчине оставалось только сознаться. И он показал место, где сорвал листья, а затем место, куда он их спрятал для последующего употребления.

- Сейчас расследование уголовного дела завершается. 50-летнего астраханца обвиняют в совершении преступлений по статьям 105 УК РФ "Убийство" и 228 УК РФ "Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере", - сообщили в ведомстве

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