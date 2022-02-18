В Ростовской области вакцинировались более 94% промышленников и энергетиков

В Ростовской области вакцинировали более 94% промышленников и энергетиков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области уже прошли процедуру вакцинации против новой коронавирусной инфекции более 94% сотрудников крупных промышленных и топливно-энергетических предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

- Более 98% сотрудников привиты или недавно переболели коронавирусной инфекцией. Часть работников уже ревакцинированы. Всего в числовом выражении на сегодняшний день вакцины получили более 113,5 тысячи тысяч донских промышленников и энергетиков, - отметил первый заместитель министра промышленности и энергетики Вячеслав Тимченко.

В настоящее время лидерами по вакцинации среди промышленников и энергетиков остаются НЭВЗ, Ростовская АЭС, Атоммаш и Россети. Сейчас перед руководителями других предприятий стоит приоритетная задача информировать и мотивировать сотрудников пройти вакцинацию в рамках правового поля.

Вячеслав Тимченко также добавил, что на данный момент существует возможность на большинстве крупных предприятий вакцинировать не только своих сотрудников, но и членов их семей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация ухудшилась: в Ростовской области Роспотребнадзор расширил перечень людей, для которых вакцинация обязательна.

Это сотрудники, которые постоянно контактируют с неограниченным кругом лиц.