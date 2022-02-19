В Ростовской области на границе с Украиной выстроилась очередь из фур

Дальнобойщики не могут покинуть территорию Ростовской области Фото: Александр КОЦ

В Ростовской области, в Матвеево-Курганском районе, на границе с Украиной выстроилась очередь из фур, сообщает наш корреспондент с места событий. Так, около полусотни машин несколько часов стоят на трассе. По словам водителей, они не знают, когда смогут выехать из России. Более подробные комментарии они давать отказались.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что в регионе губернатор Василий Голубев ввел режим ЧС из-за наплыва беженцев.

Также федерация выделила Ростовской области пять миллиардов рублей. По поручению президента, каждому из прибывших в Россию жителей ДНР и ЛНР выплатят по 10 тысяч рублей.

- Президент страны нас молниеносно поддержал: были даны поручения, приняты соответствующие решения. Ночью пришли 5 млрд рублей, министерство финансов области с этим работало и утром мне доложило о том, что главные распорядители готовы к началу выплат, - сказал глава донского региона.

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